رئيس فاغنر يعلق ساخرا على الحصيلة الروسية للخسائر الأوكرانية... ماذا قال؟

Advertisement

وصف رئيس مجموعة فاغنر المسلحة، يفغيني بريغوجين، الثلاثاء، حصيلة الخسائر الأوكرانية التي أعلنتها روسيا بعد تأكيدها صد هجومين كبيرين في يومين، بأنها "تخيلات".وقال بريغوجين على تيلغرام "إنها مجرد تخيلات"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها صدت هجومين أوكرانيين واسعي النطاق، الأحد والإثنين، في جنوب منطقة دونباس، وقتلت "أكثر من 1500 جندي أوكراني" ودمرت "28 دبابة".من جهتها، لم تقدم الحكومة الأوكرانية التي أعلنت تحقيق مكاسب قرب مدينة باخموت في شرق البلاد أي حصيلة.وقال بريغوجين ساخرا من الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناتشنكوف، "قتل 1500 جندي في يوم واحد هو مذبحة ... إذا جمعنا كل الأرقام التي قدمها كوناتشنكوف سنكون قد دمرنا كوكب الأرض برمته خمس مرات".والإثنين، قال قائد فاغنر إن القوات الأوكرانية استعادت جزءا من بلدة بيرخيفكا شمالي باخموت بشرق أوكرانيا، ووصف الأمر بأنه "عار"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".وقال بريغوجين في رسالة صوتية نشرتها الخدمة الإعلامية الخاصة به "الآن فُقد جزء من بيرخيفكا بالفعل، القوات تهرب بهدوء، إنه عار!".وحث كلا من وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة، فاليري جيراسيموف، على القدوم إلى الجبهة لحشد القوات.وقال "هلموا، يمكنكم أن تفعلوا ذلك!... وإذا لم تقدروا، فسوف تموتون أبطالا".وسيطرت فاغنر على باخموت الشهر الماضي بعد أطول معركة في الحرب، وسلمت مواقعها هناك للقوات الروسية النظامية، وواصلت القوات الأوكرانية هجومها على مناطق قريبة من المدينة.أثار تعيين موسكو لقائد جديد لحربها في أوكرانيا، ضجة حول الدور المتصاعد لمليشيات "فاغنر" وتداعيات ذلك على مسار الحرب، وسط لحديث عن "صراع أجنحة" بين رجال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.