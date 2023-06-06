السياسة الخارجية المستقبلية لتركيا.. توقع علاقات جيدة مع روسيا والخليج!



بعد فوزه في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية، من المتوقع أن تواصل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياستها الخارجية المستقلة مع السعي إلى تقليل المواجهات.

وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "حددت مصادر متعددة أهداف أردوغان للمستقبل: تنويع حلفاء البلاد؛ منع الأزمات الدبلوماسية الكبيرة؛ الإسراع بجهود المصالحة مع سوريا ومصر ودول الخليج. وقبل كل شيء، التمسك بالاستقلال. وقال مراد يسيلتاس، رئيس أبحاث السياسة الخارجية في مؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) ومقرها أنقرة، إن "تركيا تضع نفسها كجهة فاعلة أو قوة عالمية. وهذا يدل على أن تركيا تتبنى وجهة نظر مميزة في كل صراع أو قضية تواجهها". وعلى الرغم من أن العقد الماضي كان تصادميًا في كثير من الأحيان، إلا أن هناك شعورًا عامًا بين المسؤولين الأتراك بأنه، تم الاتفاق الآن مع العديد من المنافسين الإقليميين، وسيتم بذل الجهود لتجنب المواجهات المباشرة".

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وتابع الموقع، "صرح مصدر بوزارة الخارجية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للموقع بأن الاقتصاد سيلعب دورًا حاسمًا في تشكيل السياسة الخارجية لتركيا في السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تواجه تركيا مجموعة من التحديات والمخاوف".

العلاقات مع الغرب

بحسب الموقع، "قال جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص السابق للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الأسبوع الماضي إن "تركيا ستنتهج سياسة خارجية مستقلة". ويتجلى هذا الاستقلال عن الغرب في ثلاثة مجالات رئيسية. أولاً، تطالب تركيا بثبات بتسليم العديد من المواطنين الأتراك من السويد بتهم الإرهاب في مقابل قبول الدولة الاسكندنافية في الناتو. ثانيًا، تحض أنقرة باستمرار الولايات المتحدة على وقف دعمها لحزب الاتحاد الديمقراطي، الجماعة التي تسيطر على شمال شرق سوريا والتي تعتبرها تركيا الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وهو جماعة مسلحة تشن حربًا منذ عقود على الدولة التركية. وثالثًا، يحتفظ أردوغان بعلاقة شخصية وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويرفض الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا. رداً على ذلك، أجلت الولايات المتحدة بيع طائرات حربية من طراز F-16 لتركيا".

وتابع الموقع، "وفقًا لصحيفة "حريت" التركية، وفي محادثة هاتفية أجريت مؤخرًا بين أردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن، أعرب الأخير عن رغبته في دفع صفقة F-16. ومع ذلك، أشار بايدن إلى أن التصديق على انضمام السويد إلى الناتو كان شرطًا مسبقًا. وفي المقابل، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن تصديق السويد ليس شرطا لبيع الطائرات الحربية. وبحسب يسيلتاس، فإن العقبة الرئيسية أمام تحقيق انفراج كامل في العلاقات التركية الأميركية هي دعم الولايات المتحدة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والذي يُعتبر جناحه العسكري، وحدات حماية الشعب، الحليف الرئيسي لواشنطن ضد داعش على الأرض. ومع ذلك، فهو يعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع تركيا طالما أن أنقرة تسعى لإصلاح العلاقات".

وأضاف الموقع، "في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، تظل القضايا الرئيسية في المقدمة، مثل عرض الناتو السويدي، واتفاق اللاجئين لعام 2016، والمأزق الطويل الأمد بين تركيا واليونان بشأن الحدود البحرية. وهنأ العديد من القادة الأوروبيين أردوغان على الفور بفوزه في الانتخابات، مؤكدين أهمية الحفاظ على التعاون مع تركيا للحفاظ على صفقة اللاجئين والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، مع الإعراب عن توقعاتهم لمصادقة السويد. ومن المتوقع أن يعطي أردوغان الأولوية للحفاظ على علاقات مستقرة مع الاتحاد الأوروبي والتمسك بالاتفاق الذي يهدف إلى منع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا".

وبحسب الموقع، "في مقابل الدعم المالي والسفر بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي، نجحت تركيا في كبح تدفق المهاجرين إلى أراضي الاتحاد. ومع ذلك، لم يتم الوفاء بالوعد بالسفر بدون تأشيرة بسبب الخلاف حول قانون مكافحة الإرهاب في تركيا. واتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي مؤخرًا باستخدام إصدار التأشيرات كوسيلة للابتزاز ضد تركيا. وتواجه تركيا حاليًا أكبر عدد من حالات رفض التأشيرات بين الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وتابع الموقع، "وفقًا ليسيلتاس، هناك احتمال أن تصدق تركيا على محاولة انضمام السويد خلال قمة الناتو في تموز. ومع ذلك، فإنه يتوقع أيضًا أن تتخذ السويد إجراءات لمنع التظاهرات المناهضة لتركيا من قبل أنصار حزب العمال الكردستاني. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد يسيلتاس أن تركيا ستطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبسيط إجراءات طلب التأشيرة. أما في شرق البحر الأبيض المتوسط، فهناك احتمال لفترة انفراج مع اليونان حيث تركز تركيا جهودها على استكشاف موارد الطاقة في البحر الأسود وجبل جبار في جنوب شرق تركيا، حيث تم اكتشاف الغاز الطبيعي والنفط مؤخرًا. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل قضية تقسيم قبرص دون حل".

روسيا وأوكرانيا

بحسب الموقع، "اتبعت تركيا نهجًا متوازنًا في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا منذ البداية. في حين باعت أنقرة طائرات مسيرة مسلحة لأوكرانيا، امتنعت عن فرض أي عقوبات على روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، عزز الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة للسماح بالتصدير الآمن للحبوب من موانئ البحر الأسود الأوكرانية، موقف أنقرة. وأشار المسؤولون الأتراك للموقع إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تؤيد استمرار تركيا في هذه السياسة لأنها تمكنهم من الدخول في مناقشات مع موسكو عبر تركيا كوسيط".

وتابع الموقع، "من ناحية أخرى، افتتح أردوغان محطة أكويو للطاقة النووية، التي شيدتها روسيا، قبل الانتخابات مباشرة، وحضر بوتين عبر رابط الفيديو. يمتد هذا المشروع إلى ما هو أبعد من مجرد مسعى البناء، لأنه يسهل تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين البلدين. من حيث الجوهر، لعبت روسيا دورًا مهمًا في دخول تركيا مجال الطاقة النووية. ومع ذلك، تجد أنقرة وموسكو نفسيهما على خلاف حول العديد من القضايا، بما في ذلك ناغورنو كاراباخ وسوريا وليبيا".



الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بحسب الموقع، "كانت تركيا من أشد المؤيدين للانتفاضات الشعبية في المنطقة، حيث قدمت دعمها للحكومات في ليبيا وتونس ومصر التي أعقبت الربيع العربي. ونتيجة لذلك، أدى ذلك إلى مواجهة بين أنقرة والعديد من دول الخليج التي كانت داعمة لمختلف الثورات المضادة. ومع ذلك، بدأ أردوغان عدة عمليات مصالحة مع دول مثل مصر وسوريا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. مع أبو ظبي والرياض، تضمن ذلك توقيع اتفاقيات اقتصادية كبيرة بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تأمين وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي".

وتابع الموقع، "وبحسب يسيلتاس، فإن إعادة العلاقات الوثيقة مع دول الخليج ليست مفيدة فقط لتركيا ولكن أيضًا للإمارات والسعودية، وجادل بأننا ندخل الآن مرحلة يكون فيها للاقتصاد الجغرافي الأسبقية على الجغرافيا السياسية. ويعتقد يسيلتاس أن الإمارات والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، بما في ذلك مصر، لم تعد ترغب في مواصلة المواجهات العسكرية في ليبيا وبدلاً من ذلك تدرك قيمة خبرة تركيا ومعرفتها في صناعة وتكنولوجيا الدفاع. علاوة على ذلك، قال إن التقارب مع دول الخليج ومصر لا يعني أن تركيا ستتخلى عن نفوذها العسكري في دول مثل ليبيا أو الصومال. كما عقدت تركيا اجتماعا مع الحكومة السورية في موسكو في أيار، بعد عقد من قطع العلاقات وإعلان دعمها للمعارضة السورية".

وختم الموقع، "ومع ذلك، فإن النتائج الإيجابية الفورية لهذه المصالحة غير مرجحة، حيث أن كلا الجانبين لديه مطالب تبدو غير مجدية. في حين تصر الحكومة السورية على سحب تركيا لقواتها من شمال البلاد، تعتقد أنقرة أن مثل هذا الانسحاب سيعزز قوة حزب الاتحاد الديمقراطي".