حادثة داخل مسجدٍ في دولة عربية.. "إمامٌ" يعتدي على طفل وهذا مصيره!

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قضت محكمة كويتية بالسجن المؤبد على إمام مسجد مصري، بعد إدانته بقضية جنسية.وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن محكمة الجنايات، حكمت على الإمام المصري بعد إدانته باستدراج طفل وافد إلى المسجد، والاعتداء عليه جسدياً ونفسياً، بعد هتك عرضه.وبحسب الصحيفة، فقد صدر الحكم بحق الوافد المصري بناء على لوائح قانون الجزاء وقانون حماية الطفل.وكانت الشرطة الكويتية قبضت على إمام المسجد المصري، بعدما تمت محاصرته أثناء محاولته الهرب من منفذ السالمي المؤدي إلى السعودية.وذكرت وسائل إعلام كويتية، أنه في سياق متصل، جرى تسلم مواطن من مصر، بعد ملاحقته في قضايا غسيل أموال.وقالت مواقع كويتية، إن المواطن سلب أموالًا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفرّ إلى مصر.