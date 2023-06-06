"أمه لم تودعه".. تفاصيل جديدة تُكشف عن منفذ حادثة الحدود المصريّة

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ولفت موقع "مدى مصر" إلى أنه بعد العملية، وكشف هوية صلاح، وصلت قوة أمنية إلى منزل العائلة يوم تنفيذ العملية، واصطبحت معها شقيق صلاح وعمه، لكون والده متوفى.وبقي عمه وشقيقه مجهولي المصير إلى أن ظهرا في يوم دفنه، بعدما سلمته السلطات الإسرائيلية إلى القاهرة، وتمت مواراته الثرى بحضور عددٍ محدود من الأشخاص وبمرافقة أمنية.وبحسب الموقع، لم تتمكن والدة صلاح المقيمة في العاصمة القاهرة من توديع نجلها، بسبب إجراءات الدفن السريعة.بدوره، أشار موقع "عربي21" إلى أنه تحدث إلى مقربين من عائلة صلاح، الذين أكدوا أن الجثمان وصل عن طريق مطار ألماظة العسكري، فجر الإثنين، ودفن في مقابر العائلة بالقليوبية.ولفتوا إلى أن عملية الدفن تمت بسرعة، وبمرافقة أمنية مشددة، في الساعة العاشرة من صباح الإثنين.