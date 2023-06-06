25
o
بيروت
26
o
طرابلس
19
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"أمه لم تودعه".. تفاصيل جديدة تُكشف عن منفذ حادثة الحدود المصريّة
Lebanon 24
06-06-2023
|
03:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف موقع مصري محلي تفاصيل جديدة عن الجندي المصري محمد صلاح، منفذ عملية العوجا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود المصرية.
ولفت موقع "مدى مصر" إلى أنه بعد العملية، وكشف هوية صلاح، وصلت قوة أمنية إلى منزل العائلة يوم تنفيذ العملية، واصطبحت معها شقيق صلاح وعمه، لكون والده متوفى.
Advertisement
وبقي عمه وشقيقه مجهولي المصير إلى أن ظهرا في يوم دفنه، بعدما سلمته السلطات الإسرائيلية إلى القاهرة، وتمت مواراته الثرى بحضور عددٍ محدود من الأشخاص وبمرافقة أمنية.
وبحسب الموقع، لم تتمكن والدة صلاح المقيمة في العاصمة القاهرة من توديع نجلها، بسبب إجراءات الدفن السريعة.
بدوره، أشار موقع "عربي21" إلى أنه تحدث إلى مقربين من عائلة صلاح، الذين أكدوا أن الجثمان وصل عن طريق مطار ألماظة العسكري، فجر الإثنين، ودفن في مقابر العائلة بالقليوبية.
ولفتوا إلى أن عملية الدفن تمت بسرعة، وبمرافقة أمنية مشددة، في الساعة العاشرة من صباح الإثنين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:10 | 2023-06-05
05/06/2023 12:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
16:08 | 2023-06-05
05/06/2023 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
15:53 | 2023-06-05
05/06/2023 03:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
14:30 | 2023-06-05
05/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف تحالفاً بين "حزب الله" ودولة كبرى غير إيران.. الكلامُ لافت!
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف تحالفاً بين "حزب الله" ودولة كبرى غير إيران.. الكلامُ لافت!
14:05 | 2023-06-05
05/06/2023 02:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:40 | 2023-06-06
ستولتنبرغ: تدمير سد كاخوفكا يظهر "وحشية الحرب الروسية"
05:35 | 2023-06-06
تحذير عاجل في دولة عربيّة للمواطنين... لا تخرجوا من المنازل فما القصّة؟
05:30 | 2023-06-06
السياسة الخارجية المستقبلية لتركيا.. توقع علاقات جيدة مع روسيا والخليج!
05:00 | 2023-06-06
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات: كييف تحذر من كارثة نووية بزابوريجيا.. والطاقة الدولية تطمئن!
04:36 | 2023-06-06
لمنع تصاعد التوترات... محادثات "بناءة" بين واشنطن وبكين
04:22 | 2023-06-06
بلينكن يزور السعودية... أجندة معقدة ومهام مختلفة
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 12:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 12:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 12:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact