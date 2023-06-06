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عربي-دولي

من بينهم نائب حاكم إقليم.. قتلى في انفجار سيارة مفخخة في أفغانستان

Lebanon 24
06-06-2023 | 03:51
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قتل نائب حاكم ولاية بدخشان شمال أفغانستان نصار أحمد أحمدي وسائقه، وأصيب 6 أشخاص جراء تفجير استهدف مركبته.

 
وأقدم انتحاري على تفجير مركبته خلال سير نائب حاكم الولاية من الطريق، بحسب مسؤول في طالبان.
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وقال رئيس المكتب الإعلامي للإقليم معز الدين أحمدي إن "نصار أحمد أحمدي وسائق سيارته قتلا وأصيب ستة مدنيين".

ولم يتضح بعد الجهة التي نفذت التفجير، وهو أول هجوم كبير يتم الإعلان عنه في أفغانستان منذ أسابيع.

وتنفذ إدارة طالبان عمليات تستهدف عناصر تنظيم "داعش" الذي أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات كبيرة في مراكز حضرية من بينها العاصمة كابول.

الجدير بالذكر أن نصار أحمد أحمدي سبق وأن تعرض لمحاولة اغتيال من مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مركبته في العام الماضي.


ووقع الانفجار أمام بوابة المحكمة العامة في بدخشان، بالقرب من مقر حاكم الولاية، وأكدت مصادر محلية إصابة حاكم الولاية بجروح خطيرة.


المعلومات الأولية من طالبان تشير، إلى أن تنظيم داعش خراسان قام بتتفيذ العملية الانتحارية التي أدت إلى مقتل نائب حاكم ولاية بدخشان.

وقالت إنه في حال كانت داعش خراسان هي من نفذت العملية اليوم، فأنها تكون الأولى منذ 3 أشهر لم ينفذ فيها التنظيم أي عمليات في أفغانستان.

و كانت آخر عمليتين استهدفتا حاكم ولاية بلخ داود مزمل، وبعده بيومين استهدف مركزاً ثقافياً تابعاً لإيران في بلخ. (العربية)
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