إتصالٌ بين السيسي ونتنياهو بعد حادثة الحدود المصرية.. هذا ما أكده الطرفان

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى، اليوم الثلاثاء، إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المُستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت الماضي والذي أدّى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.

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ووفقاً لفهمي، فقد أكد السيسي ونتنياهو على أهميّة التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.