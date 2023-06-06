Advertisement

عربي-دولي

إتصالٌ بين السيسي ونتنياهو بعد حادثة الحدود المصرية.. هذا ما أكده الطرفان

Lebanon 24
06-06-2023 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1074677-638216465194938943.jpg
Doc-P-1074677-638216465194938943.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى، اليوم الثلاثاء، إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المُستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت الماضي والذي أدّى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.
Advertisement
ووفقاً لفهمي، فقد أكد السيسي ونتنياهو على أهميّة التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:40 | 2023-06-06
05:35 | 2023-06-06
05:30 | 2023-06-06
05:00 | 2023-06-06
04:36 | 2023-06-06
04:22 | 2023-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website