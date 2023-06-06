آخر اعتراف.. ماذا قال مسؤولٌ إسرائيلي عن الخلاف مع أميركا بشأن إيران؟

أقرّ المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بوجود خلافات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن "التهديد" النووي الإيراني.

كلام إردان جاء خلال مقابلة أجرتها معه، أمس الإثنين، إذاعة الجيش الإسرائيلي، إذ قال: "لا تتطابق رؤية إسرائيل والولايات المتحدة في ما يتعلق بكيفية إيقاف إيران، ومواقف إسرائيل قد ثبتت صحتها في الماضي".

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وأضاف: " إيران أقرب من أي وقت مضى إلى الأسلحة النووية وخطر على العالم بأسره".

وجاءت تصريحات إردان مع تزايد الحديث عن إمكانية توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج الأخيرة النووي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، طار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن لمناقشة الأمر مع كبار المسؤولين الحكوميين في الإدارة الأميركية.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن هذه التطورات تأتي في ظل التقدم الإيراني في ما يتعلق بالبرنامج النووي، ووسط تصاعد التوترات في المنطقة في ظل احتمالية حدوث تصعيد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.



وأمس الإثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض: "إذا حان الوقت الذي نضطر فيه إلى العمل ضد إيران، فسوف تحصل الحكومة على دعم كامل من قبل المعارضة لعملية حازمة ومناسبة ومسؤولة تحول دون وصول إيران إلى سلاح نووي"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

ومؤخرا، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "إننا نبحث أيضا عن كثب في المجالات الأخرى في الطريق إلى القدرة النووية، وبدون الخوض في التفاصيل، أقول إن هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ عملية (عسكرية)".