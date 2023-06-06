25
o
بيروت
27
o
طرابلس
20
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
آخر اعتراف.. ماذا قال مسؤولٌ إسرائيلي عن الخلاف مع أميركا بشأن إيران؟
Lebanon 24
06-06-2023
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّ المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بوجود خلافات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن "التهديد" النووي الإيراني.
كلام إردان جاء خلال مقابلة أجرتها معه، أمس الإثنين، إذاعة الجيش الإسرائيلي، إذ قال: "لا تتطابق رؤية إسرائيل والولايات المتحدة في ما يتعلق بكيفية إيقاف إيران، ومواقف إسرائيل قد ثبتت صحتها في الماضي".
Advertisement
وأضاف: "
إيران أقرب من أي وقت مضى إلى الأسلحة النووية وخطر على العالم بأسره".
وجاءت تصريحات إردان مع تزايد الحديث عن إمكانية توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج الأخيرة النووي.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، طار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن لمناقشة الأمر مع كبار المسؤولين الحكوميين في الإدارة الأميركية.
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن هذه التطورات تأتي في ظل التقدم الإيراني في ما يتعلق بالبرنامج النووي، ووسط تصاعد التوترات في المنطقة في ظل احتمالية حدوث تصعيد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.
وأمس الإثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض: "إذا حان الوقت الذي نضطر فيه إلى العمل ضد إيران، فسوف تحصل الحكومة على دعم كامل من قبل المعارضة لعملية حازمة ومناسبة ومسؤولة تحول دون وصول إيران إلى سلاح نووي"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
ومؤخرا، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "إننا نبحث أيضا عن كثب في المجالات الأخرى في الطريق إلى القدرة النووية، وبدون الخوض في التفاصيل، أقول إن هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ عملية (عسكرية)".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:10 | 2023-06-05
05/06/2023 12:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
16:08 | 2023-06-05
05/06/2023 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
15:53 | 2023-06-05
05/06/2023 03:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
14:30 | 2023-06-05
05/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف تحالفاً بين "حزب الله" ودولة كبرى غير إيران.. الكلامُ لافت!
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف تحالفاً بين "حزب الله" ودولة كبرى غير إيران.. الكلامُ لافت!
14:05 | 2023-06-05
05/06/2023 02:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:50 | 2023-06-06
الأمير هاري من المحكمة: عانيت طوال حياتي من هذا الأمر
07:33 | 2023-06-06
قاعدة للجيش الإسرائيليّ تتعرّض لعمليّة سطو... ما الذي سُرق منها؟
07:30 | 2023-06-06
الداخلة الكويتية تعلن عن خطة متكاملة لتأمين الانتخابات البرلمانية
07:20 | 2023-06-06
بالفيديو... حريق حوّل كنيسة تاريخيّة إلى "رماد"!
07:00 | 2023-06-06
أغنى 8 نساء عصاميات في العالم: صنعن ثروة بالمليارات من لا شيء.. ألماس وامبراطوريات من الوقود
06:39 | 2023-06-06
نقل البابا فرنسيس إلى المستشفى... وهذا ما كشفه مصدر في الفاتيكان
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 14:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 14:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 14:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact