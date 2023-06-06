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عربي-دولي

تحذير عاجل في دولة عربيّة للمواطنين... لا تخرجوا من المنازل فما القصّة؟

Lebanon 24
06-06-2023 | 05:35
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حذرت وزارة الصحة والسكان في مصر المواطنين من العاصفة الترابية التي تضرب البلاد غدا وبعد غد، وطالبت بعض الفئات بعدم الخروج من المنزل.
 
وقدّمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح لمرضى التهاب الجيوب الأنفية، كما يلي:
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- البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

- شرب كمية وفيرة من السوائل.

- تجنب مسببات الحساسية كالتدخين.

- تجنب التعرض للهواء الساخن.

- استعمال أدوية الحساسية بانتظام.

- استخدام بخاخات الربو.

- ارتداء الكمامات.

- استخدام المناديل المبللة على الأنف والفم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، عند زيادة أعراض الالتهاب الجيوب الأنفية، باستشارة الطبيب فورا لعدم حدوث أي مضاعفات صحية، لافتة إلى إمكانية الذهاب إلى أي مستشفي صدر قريب من سكنك من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية في المستشفيات، استعدادا لأي طارئ قد يحدث بسبب التقلبات الجوية. (روسيا اليوم)
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