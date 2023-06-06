ستولتنبرغ: تدمير سد كاخوفكا يظهر "وحشية الحرب الروسية"

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أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إلى أن تدمير سد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا يظهر وحشية الحرب الروسية.وكتب ستولتنبرغ على تويتر: "تدمير سد كاخوفكا اليوم يعرّض آلاف المدنيين للخطر ويسبب أضراراً بيئية جسيمة".وأضاف: "هذا عمل مشين يظهر مرة أخرى وحشية الحرب الروسية في أوكرانيا".