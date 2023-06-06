روسيا والصين تنفذان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان

نفذت الصين وروسيا دوريات جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وقالت وزارة الدفاع الصينية: "نفذ الجيشان سادس دورية جوية مشتركة وفقاً لخطة التعاون العسكري السنوية بين الصين وروسيا"، بحسب "شينخوا".

Advertisement