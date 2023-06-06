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عربي-دولي

روسيا والصين تنفذان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان

Lebanon 24
06-06-2023 | 05:51
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نفذت الصين وروسيا دوريات جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقالت وزارة الدفاع الصينية: "نفذ الجيشان سادس دورية جوية مشتركة وفقاً لخطة التعاون العسكري السنوية بين الصين وروسيا"، بحسب "شينخوا".
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المصدر: الشرق
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