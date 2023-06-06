كوريا الجنوبية تتأهب وتتهم مقاتلات روسية وصينية بدخول مجالها الجوي

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دخلت 4 طائرات عسكرية روسية و 4 طائرات عسكرية صينية المنطقة الواقعة قبالة السواحل الشرقية والجنوبية لكوريا الجنوبية قرابة ظهر الثلاثاء، وفق هيئة الأركان المشتركة في سول.ومنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية هي مساحة أوسع من المجال الجوي لبلد ما حيث تجري مراقبة الطائرات لأسباب أمنية، لكن المفهوم غير محدد في أي معاهدة دولية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي: "تم التعرف على الطائرات الصينية والروسية قبل دخولها منطقة التحديد الجوية.. نشرنا مقاتلات من القوات الجوية للقيام بخطوات تكتيكية استعدادا لأي حالة طارئة".ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات الأجنبية الـ8 لم تنتهك مجال كوريا الجنوبية الجوي.وتأتي الحادثة بعد أن وافق وزراء دفاع كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة السبت على إنشاء نظام لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي حول إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية بحلول نهاية العام.وأيدت كوريا الجنوبية العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا وأرسلت مساعدات إنسانية إلى كييف، إلا أنها ملزمة بقواعدها الخاصة التي تحظر إمداد الدول المتنازعة بالعتاد الحربي.