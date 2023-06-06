نقل البابا فرنسيس إلى المستشفى... وهذا ما كشفه مصدر في الفاتيكان

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن البابا فرنسيس نقل إلى مستشفى في روما لإجراء فحص طبي اليوم الثلاثاء، بعد شهرين فقط من دخوله المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية.



ووصل البابا البالغ من العمر 86 عاما إلى وحدة الشيخوخة في مستشفى "جيميلي" وفقا لوكالتي الأنباء ANSA وAGI، فيما قالت صحيفة "ريبوبليكا" نقلا عن مصدر بالفاتيكان إن فحص يوم الثلاثاء كان مخططا له. (روسيا اليوم)

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