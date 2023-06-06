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عربي-دولي

مقتل 8 وإصابة العشرات... ما علاقة خلّ التفاح؟!

Lebanon 24
06-06-2023 | 11:00
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قالت السلطات الروسية إن ثمانية على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب العشرات بعد احتسائهم مشروبا يحتوي على خل تفاح مسمم في منطقة أوليانوفسك بغرب روسيا.

وقال أليكسي روسكيخ حاكم المنطقة إن المادة المسممة تحمل العلامة التجارية "مستر سيدر" وتم إحضارها إلى المنطقة التي تقع على نهر الفولغا في براميل سعتها 30 لترا.
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وأضاف "يواصل أطباؤنا ووكالاتنا الاجتماعية توفير المساعدات الضرورية لجميع المصابين".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مزيج مشروب التفاح يحتوي على كميات قاتلة من مادة الميثانول وهي مادة أكثر سُمّية من الإيثانول الذي يوجد في الكحوليات العادية.

وذكر الحاكم أن وكالات تطبيق القانون تصادر البضائع المسممة. (سكاي نيوز)

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