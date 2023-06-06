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عربي-دولي

الداخلة الكويتية تعلن عن خطة متكاملة لتأمين الانتخابات البرلمانية

Lebanon 24
06-06-2023 | 07:30
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها جهزت خطة خاصة لتأمين الانتخابات البرلمانية، التي تجري اليوم الثلاثاء في البلاد.

وقال مصدر أمني كويتي، وفق صحيفة "القبس" المحلية إن "الخطة الأمنية تعتمد محاور عدة، أبرزها التأهب واليقظة لمنع أي محاولة إخلال بالعملية الانتخابية، وتقديم كل أوجه الدعم للناخبين، بما يوفر الطمأنينة والهدوء في لجان الاقتراع.
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وأضاف أن مسؤولين في وزارة الداخلية عقدوا اجتماعات مكثفة على مدار اليومين الماضيين، حيث بحثوا خلالها خطة تأمين الانتخابات، ومعالجة السلبيات التي رصدت في الانتخابات السابقة، وحددوا دور الوحدات الأمنية والمهام والمسؤوليات المنوطة بها، وذلك لتحقيق الهدف المنشود في فرض الأمن وإبراز الصورة الديموقراطية للبلاد.

وأوضح المصدر أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة، ونصت على مواصلة العمل بالعطاء المتميز نفسه لتأمين الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

وأشار المصدر إلى أن تعليمات مشددة صدرت بضرورة التعامل الحازم والفوري مع أي عمل من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية.

وانطلق التصويت في عموم البلاد عند الثامنة صباح اليوم، في انتخابات هي الثالثة من نوعها خلال عامين ونصف العام منذ تقلد نواف الأحمد الجابر الصباح منصب أمير البلاد في ايلول 2020. (روسيا اليوم)   
المصدر: روسيا اليوم
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