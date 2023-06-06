25
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد انهيار سد كاخوفسكايا.. قنبلة كيميائية حقيقية في القاع؟
Lebanon 24
06-06-2023
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن عالم البيئة من جامعة موسكو ألكسي مدفيدكوف أن التصريف الكامل للمياه من خزان محطة كاخوفسكايا الذي قد يحدث بعد انهيار السد سيكشف عن الرواسب السفلية للخزان بمواد خطرة.
وقال مدفيدكوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "أروع شيء هو الكشف عن الرواسب السفلية السامة بعد التصريف الكامل للمياه من الخزان والتي ستثير ظهور غبار سام. إنه قنبلة كيميائية حقيقية".
Advertisement
وأوضح الخبير أنه تراكمت في خزان كاخوفسكويا الملوثات التي استقرت في قاعه والتي كانت تصل إلى هناك منذ نحو 70 عاعا بمياه الصرف الصحي. يمكن أن تكون هذه معادن ثقيلة ومنتجات نفطية ومبيدات آفات ونويدات مشعة وغيرها من الملوثات.
وأضاف: "قد تتعرض رواسب القاع جزئيا. لن يكون ذلك حجمها الأساسي، لكنها ستثير ظهور غبار وسيتم نقلها إلى المناطق المغمورة".
وأشار إلى أن بين العواقب الأكثر احتمالا لانهيار السد لمحطة كاخوفسكايا انخفاض منسوب المياه في قناة شمال القرم وحتى جفافها الكامل وكذلك الصعوبات المحتملة في تبريد المفاعلات في محطة زابوروجيه النووية في الصيف.
وأردف: "التصريف غير المنظم للمياه سيؤدي إلى غرق الأراضي التي قام الإنسان بتطويرها في المناطق الساحلية لنهر دنيبر. وستفقد كل موارد المياه في منطقة الفيضانات، معناها".
وتابع أن القمامة المنزلية والنفايات الأخرى المتراكمة في التجمعات السكنية ستنتشر مع المياه. كما ستلحق أضرار جسيمة بالأراضي الصالحة للزراعة والمراعي. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:10 | 2023-06-05
05/06/2023 12:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
16:08 | 2023-06-05
05/06/2023 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بفستان مكشوف.. نانسي عجرم بإطلالة جريئة والجمهور غاضب شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ظهرت بفستان مكشوف.. نانسي عجرم بإطلالة جريئة والجمهور غاضب شاهدوا كيف بدت (صور)
23:05 | 2023-06-05
05/06/2023 11:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
15:53 | 2023-06-05
05/06/2023 03:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
14:30 | 2023-06-05
05/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2023-06-06
السعودية وعمان تتفقان على إطلاق تأشيرة سياحية موحدة
11:05 | 2023-06-06
بالصورة.. شاهدوا حجم الدمار الذي لحق بسد "كاخوفكا"
11:00 | 2023-06-06
مقتل 8 وإصابة العشرات... ما علاقة خلّ التفاح؟!
10:30 | 2023-06-06
هل يتم الإفراج عن 24 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية؟
10:24 | 2023-06-06
قتلى وجرحى... هزّة أرضيّة ضربت هايتي كم بلغت قوّتها؟
10:06 | 2023-06-06
ماذا قال الأسد عن لبنان خلال استقباله عون؟
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 18:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 18:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 18:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact