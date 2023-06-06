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إقتصاد

السعودية وعمان تتفقان على إطلاق تأشيرة سياحية موحدة

Lebanon 24
06-06-2023 | 11:30
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بحث وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب مع وزير السياحة والتراث العماني سالم بن محمد المحروقي، تشجيع القطاعات كافة، ومن أبرزها القطاع السياحي، وذلك خلال زيارته لسلطنة عُمان.

وجرى خلال الزيارة إطلاق عدد من المبادرات والبرامج السياحية المشتركة، التي تهدف إلى استقطاب السياح الدوليين والمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أهمها العمل على إطلاق تأشيرة سياحية موحدة، وعدد من الرحلات الموسمية بين البلدين، وإطلاق تقويم سياحي مشترك.
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كما ركزت إحدى المبادرات على تفعيل التعاون التجاري والاستثماري، لا سيما مشاريع قطاع السياحة ودعم رواد الأعمال المهتمين في مجال السياحة بالبلدين، وتدريب وتطوير الكوادر البشرية السياحية تحت مظلة الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023-2030م التي اعتمدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر ديسمبر الماضي برئاسة المملكة.

يُذكر أن عدد السياح القادمين من سلطنة عمان إلى المملكة بلغ ما يقارب 164 ألف سائح خلال الربع الأول من عام 2023م، بمعدل نمو يصل إلى 136% عن نفس الفترة من العام 2022م.

فيما بلغ إنفاق السياح القادمين من عمان إلى المملكة نحو 310 ملايين ريال في الربع الأول، محققاً نمواً نسبته 71%، فيما بلغ عدد السياح المغادرين من المملكة إلى عمان 49 ألف سائح تقريباً خلال الربع الأول من العام الحالي، وبمعدل نمو بلغ 92% من نفس الفترة من العام 2022م، كما ارتفعت نسبة نمو إنفاق السياح المغادرين من المملكة إلى عمان 117%، وذلك عن نفس الفترة من العام 2022م أنفقوا خلالها نحو 213 مليون ريال. (العربية) 
المصدر: العربية

إقتصاد

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