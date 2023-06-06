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الأمير هاري من المحكمة: عانيت طوال حياتي من هذا الأمر

Lebanon 24
06-06-2023 | 07:50
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أدلى الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، بشهادته على منصة الشهود اليوم الثلاثاء ليصبح أول فرد رفيع المستوى في الأسرة المالكة البريطانية يدلي بشهادته أمام محكمة منذ 130 عاما.

وفي إفادته قال الأمير هاري في المحكمة: "عانيت طوال حياتي من انتهاك الإعلام لشؤوني الخاصة". (العربية)
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