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عربي-دولي

بعد انفجار سد كاخوفكا.. تسرب 150 طناً من زيت المحركات إلى نهر دنيبرو

Lebanon 24
06-06-2023 | 08:05
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تسرّب 150 طناً من زيت المحركات إلى نهر دنيبرو بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة في جنوب أوكرانيا، على ما أفاد مسؤولون أوكرانيون محذّرين من أخطار بيئية.

وكتبت داريا زاريفنا المستشارة الصحافية لرئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك على تليغرام: "هناك أيضاً خطر حدوث تسربات زيت جديدة، ما يؤثر سلباً على البيئة".
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وكانت الرئاسة الأوكرانية أشارت في وقت سابق الثلاثاء، إلى أن هذا "التسرب الإضافي" قد يصل إلى "أكثر من 300 طن".

بدوره، قال أندريه يرماك على تليغرام إنها "إبادة بيئية" - جريمة ضد البيئة - ارتكبتها روسيا.
المصدر: الشرق
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