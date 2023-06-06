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إقتصاد

من هي حفيظة أركان أول امرأة مرشحة لقيادة المركزي التركي؟

Lebanon 24
06-06-2023 | 08:24
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ذكر تقرير لوكالة بلومبرغ أن الرئيسة التنفيذية المشاركة السابقة في مصرف "فيرست ريبابليك" الأميركي، حفيظة غاي أركان، مرشحة لقيادة البنك المركزي التركي، حيث يسارع الرئيس رجب طيب أردوغان للانتهاء من تعديل فريقه الاقتصادي، بعد فوزه بفترة رئاسية ثالثة.
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واجتمعت أركان وهي في أوائل الأربعينات من عمرها مع محمد شيمشك، وزير المالية التركي المعين حديثا، الاثنين، حيث انتشرت أخبار حول ترشحها لمنصب محافظ البنك المركزي التركي. وفي حال اختيارها ستكون أركان أول امرأة تتولى قيادة البنك المركزي التركي.


وتحمل أركان درجة الدكتوراه في الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية من جامعة برنستون، بحسب صفحتها على "لينكد إن".

وأمضت أركان نحو 8 سنوات في "فيرسلت ريبابليك بنك" الأميركي الذي انهار مؤخرا ضمن أزمة البنوك الأميركية، واستحوذ عليه بنك "جيه بي مورغان" لإنقاذه.

وتدرجت في بنك "فيرست ريبابليك" بين عدة مناصب حتى وصلت إلى منصب الرئيسة التنفيذية وكبيرة مسؤولي الاستثمار.

واستقالت أركان قبل أكثر من عام بشكل مفاجئ من "فيرست ريبابليك"، لتشغل بعدها منصب الرئيسة التنفيذية لبنك "غراي ستون" المتخصص في الرهن العقاري، ومقره نيويورك، قبل أن تتركه بعد شهور قليلة.

وخلال مسيرتها عملت أركان ما يقرب من عقد في بنك "غولدمان ساكس"، وعامين في شركة تيفاني آند كو، إلى جانب عضويتها في مجالس إدارات شركات أميركية.

ويعد اختيار خليفة للمحافظ الحالي شهاب قاوجي أوغلو، أمرا مهما للأسواق، بعدما أدت السياسات غير التقليدية التي طبقها أردوغان إلى هروب المستثمرين، واندلاع أسوأ أزمة تضخم تشهدها البلاد منذ سنوات. (سكاي نيوز)

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