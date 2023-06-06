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هل يتم الإفراج عن 24 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية؟

Lebanon 24
06-06-2023 | 10:30
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أفادت وكالة "إسنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم الإفراج عن 24 ملیار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق وکوریا الجنوبیة.

ووفق الوكالة فإن من ضمن هذا المبلغ، 7 ملیارات دولار من المستحقات المالیة الإيرانية المجمدة في کوریا الجنوبیة، وأکثر من 10 ملیار دولار منه، من الموارد الإيرانية المجمدة في العراق ویعود معظمها إلی تصدیر الطاقة.
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ولفتت الوكالة إلى أنه عقب زیارة السلطان العماني إلی إيران وزیارة مستشار الرئیس الأمريكي جو بایدن إلی سلطنة عمان، تقرر أن یتم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن إتفاق مع إيران.

کما تقرر عقب لقاء محافظ المصرف المرکزي الإيراني محمدرضا فرزین مع كريستينا جورجينا الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن تتمكن إيران من الحصول على أكثر من 6.7 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة بها. (روسيا اليوم) 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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