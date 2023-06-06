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عربي-دولي

زعيم فاغنر يتّهم الجيش الروسي باستخدام القوة المميتة ضد قواته

Lebanon 24
06-06-2023 | 09:30
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في حلقة جديدة من مسلسل الخلاف بين الجيش الروسي وزعيم فاغنر، صعّد يفغيني بريغوجين، الخلاف مع قيادة الجيش النظامي، بزعمه أن الجيش استخدم "القوة المميتة" ضد مجموعته التي تحارب إلى جانب الجيش في أوكرانيا.
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ووسط تكهنات بشأن الهجوم الأوكراني المضاد، تحول الخلاف بين مجموعة فاغنر والجيش الروسي في أوكرانيا إلى ما يشبه المواجهة، وذلك في الوقت الذي تعرض فيه سد كاخوفكا لـ "تخريب متعمد".

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوزين، قوله إن الجيش الروسي قتل بعض عناصر المجموعة.

وفي ما وصفته وزارة الدفاع البريطانية بأنه نزاع "بمستوى غير مسبوق"، قال بريغوزين إن القوات الحكومية الروسية "استخدمت قوة متعمدة ومميتة مرة أخرى على وحدات فاغنر".

ومن المحتمل أيضًا أن تكون مجموعة فاغنر قد احتجزت ضابطا بالجيش الروسي بعد مشاجرة، وفقًا لوزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها، إن معظم قوات فاغنر تم سحبها من باخموت. لكن روسيا اعتمدت إلى حد كبير على المجموعة العسكرية لانتزاع المدينة من أوكرانيا في الأشهر الأخيرة.

وتسألت وزارة الدفاع البريطانية عما إذا كانت مجموعة فاغنر ستواصل اتباع الأوامر الروسية في الأشهر المقبلة أم لا، ما يمكن أن يكون مفتاحًا للحرب، خاصة مع نفاد الاحتياطيات الروسية. (سكاي نيوز)
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