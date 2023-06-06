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قتلى وجرحى... هزّة أرضيّة ضربت هايتي كم بلغت قوّتها؟

Lebanon 24
06-06-2023 | 10:24
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ضربت هزة أرضية اليوم أجزاء من غرب هايتي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 25 بجروح، وفق ما أعلنت سلطات الحماية المدنية.
      
ووقعت الهزة الارضية البالغة شدتها 4.9 على مقياس ريختر في منطقة غراندانس المعزولة على بعد نحو 300 كلم غرب بور أو برنس وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي.
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وقالت رئيسة هيئة الحماية المدنية في غراندانس كريستين مونكيل لوكالة فرانس برس: "سجلنا حصيلة جزئية من ثلاثة قتلى هم أفراد من نفس العائلة قضوا في انهيار منزلهم".
     
وأحصى مكتب مونكيل 28 جريحا، كما أكدت استمرار عمليات البحث عن "مصابين آخرين محتملين".
 
   
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