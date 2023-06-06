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بالصورة.. شاهدوا حجم الدمار الذي لحق بسد "كاخوفكا"

Lebanon 24
06-06-2023 | 11:05
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أظهرت صورة متداولة على موقع "تويتر" الفروقات الواضحة التي لحقت بمحطة كاخوفكا الكهرومائية عقب الانهيار الجزئي الذي طال سد نوفا كاخوفكا الواقع في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في خيرسون.

وتعرضت الهياكل السطحية والصمامات في المحطة للدمار، ما أدى إلى تصريف المياه بشكل عشوائي، ودفع بمنسوب ارتفاع المياه في المدينة إلى 10 أمتار، وإغراق جزء كبير من مرافق البنى التحتية في مدينة نوفايا كاخوفكا.
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وتبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات عقب الحادث، حيث قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون.
 
تعرضت الهياكل السطحية والصمامات في المحطة للدمار
 
وأعلن رئيس إدارة مدينة نوفا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف أن الحادث جاء نتيجة للضربات اليومية عليها من قبل القوات الأوكرانية والتي استمرت منذ عام تقريبا.

وقال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفا كاخوفكا المعين من موسكو، إن المياه ارتفعت في المنطقة 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد التفجير الذي دمر جزئيا سد توليد الطاقة على نهر دنيبرو. (سكاي نيوز عربية) 
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