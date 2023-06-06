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عربي-دولي

خبير يحذر زيلينسكي: "حياتك في خطر"

Lebanon 24
06-06-2023 | 12:15
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أكد الضابط المتقاعد بالجيش الأميركي، دانيال ديفيس، أن خطأ الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في تقييم الاستعداد للهجوم المضاد سيؤدي إلى هزيمة كاملة للقوات الأوكرانية.
 
وقال ديفيس في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على اليوتيوب: "أفهم أنه يود أن يكون الأمر كذلك، ولكن من وجهة نظر عسكرية، إذا أزلت المشاعر وقمت بتقييم توازن القوى.. ليس لديهم سبب للتفاؤل".
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ووفقا للضابط السابق، فإن سوء تقدير زيلينسكي في ما يتعلق بقدرة القوات الأوكرانية على القيام بعمليات هجومية، يمكن أن يتحول إلى كارثة لكييف، واصفا خططه بأنها مقامرة محفوفة بالمخاطر.

وأضاف ديفيس: "اتمنى ان يتفهم أن حياته في خطر". (روسيا اليوم) 

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