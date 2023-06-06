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عربي-دولي

تونس.. سعيد يرفض مجدداً قرض صندوق النقد الدولي "المشروط"

Lebanon 24
06-06-2023 | 12:28
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جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه لقرض صندوق النقد الدولي "المشروط" بإجراء إصلاحات اقتصادية تشمل رفع الدعم عن مواد أساسية وتقليص كتلة الأجور، في وقت تبدو فيه البلاد في حاجة ماسة إلى أي تمويل مالي للخروج من الأزمة التي تعانيها.
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وقال سعيّد، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنه يرفض "إملاءات" صندوق النقد الدولي التي يمكن أن تهدد السلم الأهلي في تونس وتتسبّب في تفجير الأوضاع بالمنطقة.

ولم تتوصل تونس حتى الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار لتعبئة مواردها المالية، بعد أشهر من المفاوضات، بسبب إصلاحات اقتصادية يشترطها صندوق النقد الدولي ولا تحظى بقبول رسمي وشعبي، من بينها خفض الدعم عن المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة والتحكم في كتلة الأجور.

واقترح الرئيس قيس سعيّد خلال لقائه المسؤولة الإيطالية، إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدولة التونسية وتحويلها إلى مشاريع تنموية، مشيراً إلى أن هذه الديون تم الاستيلاء عليها. (العربية)
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