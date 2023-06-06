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عربي-دولي

الخارجية الروسية تستدعي السفير البلجيكي.. ما السبب؟

Lebanon 24
06-06-2023 | 13:54
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استدعت الخارجية الروسية سفير بلجيكيا في موسكو، مارك ميخيلسن، وسلمته احتجاجا شديد اللهجة بسبب استخدام مجموعات أوكرانية أسلحة بلجيكية الصنع في هجماتها ضد مقاطعة بيلغورود الروسية.
 
وذكر بيان أصدرته الخارجية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم احتجاج شديد اللهجة فيما يتعلق بالوقائع التي تم الكشف عنها عن استخدام أسلحة بلجيكية الصنع من قبل مجموعات التخريب التي نفذت هجمات إرهابية على أراضي منطقة بيلغورود في 22 أيار الماضي.

ولفتت الخارجية إلى أنه تم التأكيد على أن الجانب الروسي حذر مرارا وتكرارا من خطورة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة ومعدات غربية، فضلا عن انتشارها غير المنضبط ووقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية.

ودعت الخارجية بروكسل إلى عدم غض الطرف عن الأدلة المتزايدة على دعم نظام كييف للإرهابيين، الذين يستهدفون السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا الاتحادية. (روسيا اليوم) 
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