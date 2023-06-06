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عربي-دولي

واشنطن: لا أدلة لتحديد الجهة المسؤولة عن تفجير السد بأوكرانيا

Lebanon 24
06-06-2023 | 14:28
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أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الانفجار الذي أحدث دماراً في سد في أوكرانيا أسفر "على الأرجح عن سقوط العديد من القتلى"، لكنه لفت إلى عدم توافر أدلة ملموسة بعد تسمح بتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
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وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين، إن الولايات المتحدة "لا يمكنها في هذه المرحلة تحديد ما حصل بشكل قاطع".

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن الهجوم على السد لن يؤثر على خطط كييف المضي قدما بهجومها المضاد الرامي لاستعادة أراضيها من القوات الروسية.

وقال على تليغرام "لم يؤثر انفجار السد على قدرة أوكرانيا على طرد الاحتلال من أراضيها"، مشيرا إلى أنه تواصل مع كبار قادة بلاده العسكريين، وأن الجيش في أعلى مستويات الجهوزية.

من جهتها، دعت روسيا، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى "إدانة" كييف، بعد التدمير الجزئي لسد كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في جنوب أوكرانيا، في حدثٍ يتبادل الطرفان الاتهامات بشأنه.
 
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال الإجرامية للسلطات الأوكرانية، التي تعتبر غير إنسانية بشكل متزايد وتشكّل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والعالمي". (الحدث) 
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