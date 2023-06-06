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عربي-دولي
"بدأ".. مسؤول في الناتو يكشف تفاصيل الهجوم الأوكراني المضاد
Lebanon 24
06-06-2023
|
16:11
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قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي لشبكة "سي إن إن" الأميركية إن هناك دلائل على بدء الهجوم المضاد الأوكراني، الذي طال انتظاره ضد روسيا.
وقال إنه تمت ملاحظة "زيادة كبيرة في القتال" في شرق البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية.
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ووفقا لهذا المسؤول ومسؤول آخر في الاستخبارات العسكرية الأوروبية، فإنه بعد الهجمات الأولية، المعروفة أيضا باسم عمليات "التشكيل"، التي جرت لمدة أسبوعين على الأقل، بدأت القوات الأوكرانية في الأيام الماضية اختبار المواقع الروسية بضربات مدفعية وهجمات برية للعثور على المناطق الأضعف التي يمكن اختراقها.
وأضافا أن انهيار السد في منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا، والذي تسبب في موجة من عمليات الإجلاء يوم الثلاثاء مع تدفق فيضانات المياه من محطة نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، قد يعقد بعض خطط أوكرانيا.
وأشارا إلى أن هذا سيجعل من الصعب الآن على القوات الأوكرانية عبور نهر دنيبرو ومهاجمة المواقع الروسية هناك.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء، أن النظام الأوكراني شرع في شن الهجوم الذي طالما وعد به على مختلف قطاعات الجبهة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وإلى حدود الساعة، تحرص السلطات في كييف على عدم الإفصاح عن أي معلومة متعلقة بالهجوم.
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