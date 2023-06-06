Advertisement

عربي-دولي

"بدأ".. مسؤول في الناتو يكشف تفاصيل الهجوم الأوكراني المضاد

Lebanon 24
06-06-2023 | 16:11
A-
A+
Doc-P-1074923-638216901043689163.jpg
Doc-P-1074923-638216901043689163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي لشبكة "سي إن إن" الأميركية إن هناك دلائل على بدء الهجوم المضاد الأوكراني، الذي طال انتظاره ضد روسيا.
وقال إنه تمت ملاحظة "زيادة كبيرة في القتال" في شرق البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية.
Advertisement
ووفقا لهذا المسؤول ومسؤول آخر في الاستخبارات العسكرية الأوروبية، فإنه بعد الهجمات الأولية، المعروفة أيضا باسم عمليات "التشكيل"، التي جرت لمدة أسبوعين على الأقل، بدأت القوات الأوكرانية في الأيام الماضية اختبار المواقع الروسية بضربات مدفعية وهجمات برية للعثور على المناطق الأضعف التي يمكن اختراقها.
وأضافا أن انهيار السد في منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا، والذي تسبب في موجة من عمليات الإجلاء يوم الثلاثاء مع تدفق فيضانات المياه من محطة نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، قد يعقد بعض خطط أوكرانيا.
وأشارا إلى أن هذا سيجعل من الصعب الآن على القوات الأوكرانية عبور نهر دنيبرو ومهاجمة المواقع الروسية هناك.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء، أن النظام الأوكراني شرع في شن الهجوم الذي طالما وعد به على مختلف قطاعات الجبهة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وإلى حدود الساعة، تحرص السلطات في كييف على عدم الإفصاح عن أي معلومة متعلقة بالهجوم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:01 | 2023-06-07
02:54 | 2023-06-07
02:30 | 2023-06-07
02:27 | 2023-06-07
02:20 | 2023-06-07
02:09 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website