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عربي-دولي
دكار تغلق بعثاتها في الخارج بسبب الاضطرابات في السنغال
Lebanon 24
06-06-2023
|
16:55
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أعلنت الحكومة السنغالية إغلاق قنصلياتها العامة في الخارج موقتا بعد تعرض عدد منها لهجمات.
وأوضحت وزارة الخارجية السنغالية في بيان أن هذا التدبير الاحترازي يأتي في أعقاب سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية للسنغال في الخارج ولا سيما في باريس وبوردو (فرنسا) وميلانو (إيطاليا) ونيويورك.
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وأشارت إلى "أضرار جسيمة" خصوصا في ميلانو حيث دمرت آلات اصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية، بحسب قوله.
واوضحت أن القنصليات ستعيد فتح أبوابها "عندما تسمح الظروف المادية والأمنية بذلك".
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