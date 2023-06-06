إنتخابات مجلس الأمة الكويتي.. إغلاق مراكز الإقتراع تمهيداً لبدء فرز الأصوات

أغلقت أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي (2023) للفصل التشريعي الـ17 عند الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للكويت، وذلك تمهيداً لبدء عملية فرز الأصوات ويليها إعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لـ4 سنوات مقبلة.

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واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة بدءا من الساعة الثامنة صباحا في 5 دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضواً لمجلس الأمة من بين 207 مرشحين ومرشحة.

وتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 34 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم نحو 99779 ناخباً وناخبة فيما تنافس في الدائرة الثانية 45 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90394 ناخبا وناخبة.

وفي الدائرة الثالثة تنافس 34 مرشحا ومرشحة على أصوات 137978 ناخبا وناخبة في حين تنافس في الدائرة الرابعة 47 مرشحا ومرشحة على 208740 صوتا انتخابيا.

وسعى 47 مرشحا ومرشحة في الدائرة الخامسة لحصد أصوات ناخبيهم وعددهم 256755 صوتا انتخابيا.

وشهدت عملية الاقتراع لانتخابات (أمة 2023) جولات تفقدية على مراكز الاقتراع للاطمئنان على سير عملية الانتخاب بدأها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

ووجه الشيخ طلال الخالد عقب الجولة التفقدية المعنيين والقائمين على العملية الانتخابية (امة 2023) بتسخير كافة الإمكانات وتذليل جميع العقبات أمام الناخبين والناخبات للادلاء بأصواتهم وتسهيل حركة دخولهم وخروجهم بأسرع وقت ممكن وضرورة تقديم الرعاية اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم الأولوية في العملية الانتخابية لإدلاء بأصواتهم داعيا رجال الامن إلى التعامل الراقي مع الناخبين والناخبات لخروج العرس الديمقراطي في أبهى صورة.