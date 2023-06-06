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عربي-دولي

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية السعودية ووزارات "الخليجي"

Lebanon 24
06-06-2023 | 18:35
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أعلن مجلس الوزراء السعودي التباحث مع وزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة ووزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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