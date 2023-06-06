روسيا تواصل قصفها لخط أنابيب الأمونيا في خاركيف بأوكرانيا

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قال حاكم محلي في أوكرانيا، الثلاثاء، إن القوات الروسية قصفت بشكل متكرر خط أنابيب لنقل الأمونيا في منطقة خاركيف الأوكرانية، وهو أنبوب ربما تكون له أهمية حيوية لتمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من موانئ البحر الأسود، وفقا لوكالة "رويترز".وقال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، أوليه سينيهوبوف، إنه لم يتم تسجيل أي تسرب جراء القصف، الذي وقع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، وأصاب خط الأنابيب بالقرب من قرية زابادني.وأضاف سينيهوبوف عبر تطبيق تيليغرام "لا يوجد خطر على أرواح السكان أو صحتهم".وقد يعتمد تمديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، يوليو المقبل، على إعادة فتح خط الأنابيب. وأُبرم الاتفاق، في يوليو 2022، للمساعدة في التصدي لأزمة غذاء عالمية.ويمتد خط أنابيب الأمونيا، وهو الأطول في العالم، لمسافة حوالي 2470 كيلومترا من مدينة توجلياتي الروسية على نهر الفولجا إلى ثلاثة موانئ على البحر الأسود. وتوقف خط الأنابيب عن العمل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير 2022.ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بصفة مستقلة من هذه الأنباء.وأعلنت أوكرانيا، الاثنين، تحقيق مكاسب قرب مدينة باخموت التي شهدت دمارا كبيرا في شرق البلاد، مقللة في الوقت ذاته من حجم "الأعمال الهجومية" التي شُنت في أماكن أخرى على الجبهة، في حين أكدت روسيا أنها صدت هجمات كبيرة، وفقا لوكالة "فرانس برس"وتؤكد السلطات الأوكرانية منذ أشهر استعدادها لشن هجوم مضاد كبير يهدف إلى إجبار القوات الروسية على الانسحاب من المناطق التي تحتلها.وأشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، بمكاسب ميدانية حققتها قواته قرب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، وسخر من رد الفعل "الهستيري" لموسكو التي أعلنت صد هجمات واسعة النطاق.وجاء في رسالة وجهها زيلينسكي بالفيديو "نرى إلى أي حد ترد روسيا بشكل هستيري على كل المكاسب التي نحققها في هذا القطاع، وعلى كل المواقع التي نسيطر عليها. العدو يدرك أن أوكرانيا ستنتصر".وكان مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك قال في تغريدة ساخرة إن روسيا "منشغلة بالفعل بشكلٍ نشِط، في صد هجوم شامل لم يحصل بعد".وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، غانا ماليار، الاثنين، إنه "في بعض القطاعات، ننفذ عمليات هجومية".وما زال قطاع باخموت، وفق كييف، "محور العمليات القتالية" بعد أن كان مسرحا لأطول معركة في هذه الحرب وأكثرها دموية وقالت موسكو إنها سيطرت عليه في مايو.وقالت ماليار إن القوات الأوكرانية تتقدم في ضواحي هذه المدينة "على جبهة واسعة نسبيا"، مضيفة "نُحرز نجاحات ونحتل المرتفعات".وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية تقدمت مئات الأمتار في هذا القطاع.وأكد رئيس مجموعة "فاغنر" المسلحة يفغيني بريغوجين تحقيق هذا التقدم، مشيرا إلى "خسارة جزء من بلدة بيرخيفكا"، وواصفا الأمر بأنه "عار".ويتوقع خبراء وجنود روس أن تصعد القوات الأوكرانية هجماتها لجس النبض، قبل إطلاق الهجوم الكبير.ونفذت القوات الأوكرانية هذا السيناريو من قبل في سبتمبر 2022 عندما أعد الجيش الأوكراني سرا هجوما أفضى إلى استعادة منطقة خاركيف (شمال شرق) بأكملها تقريبا.(الحرة)