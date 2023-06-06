27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الخلافات تتظهر الى العلن.. رئيس النواب الليبي يغادر توقيع إعلان بوزنيقة لقوانين الانتخابات
Lebanon 24
06-06-2023
|
23:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد تلفزيون المسار الليبي، نقلاً عن جمال الشويهدي عضو لجنة (6+6)، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح غادر مكان التوقيع على إعلان بوزنيقة الخاص بقوانين الانتخابات بعد خلافات حول بعض التعديلات.
Advertisement
وقال الشويهدي إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري اشترط أيضا أن تكون الانتخابات الرئاسية على جولتين، أيا كانت نتيجة الجولة الأولى.
وتشكلت لجنة (6+6) من ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في كانون الأول 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.
وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر قولها إن خلافا حول شرط التنازل عن الجنسية الثانية تسبب في تأجيل إعلان بوزنيقة الخاص بالقوانين الانتخابية.
وذكرت أن صالح ووفد مجلس النواب طالبوا بأن يكون شرط التنازل عن الجنسية الثانية ضمن شروط الفوز بالرئاسة وليس الترشح لها.
وقال تلفزيون (ليبيا الأحرار) إن لجنة 6+6 كانت قد اتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية في الجولة الأولى بتقديم ما يفيد بالتنازل عنها في الجولة الثانية قبل وصول عقيلة صالح للمغرب.
وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت مصادر بأن لجنة (6+6) توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والرئاسية في يناير 2024، وتشكيل حكومة مصغرة لتنظيم الانتخابات، بحسب وسائل إعلام محلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
15:17 | 2023-06-06
06/06/2023 03:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
15:42 | 2023-06-06
06/06/2023 03:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
09:37 | 2023-06-06
06/06/2023 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
23:51 | 2023-06-06
06/06/2023 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن دولة قريبة من لبنان.. النفط سيبقى متوفراً فيها 196 عاماً!
Lebanon 24
مفاجأة عن دولة قريبة من لبنان.. النفط سيبقى متوفراً فيها 196 عاماً!
12:00 | 2023-06-06
06/06/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2023-06-07
زلزال جديد ضرب هايتي.. ماذا عن عدد الضحايا؟
07:00 | 2023-06-07
مصر تعيد الحج البري للسعودية بعد 25 عاما على أكبر كارثة في تاريخها
06:30 | 2023-06-07
مدفيديف يدعو الجيش الروسي للإطاحة بـ"الدولة 404"
06:00 | 2023-06-07
الانتخابات الكويتية.. 10 وجوه جديدة وتراجع للمرأة
05:45 | 2023-06-07
رئيس الوزراء البريطاني يصل واشنطن في زيارة رسمية
05:30 | 2023-06-07
وقف إطلاق النار في أوكرانيا: المصلحة الاميركية أولا
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
07/06/2023 14:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
07/06/2023 14:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
07/06/2023 14:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact