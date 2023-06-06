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عربي-دولي

الخلافات تتظهر الى العلن.. رئيس النواب الليبي يغادر توقيع إعلان بوزنيقة لقوانين الانتخابات

Lebanon 24
06-06-2023 | 23:10
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أفاد تلفزيون المسار الليبي، نقلاً عن جمال الشويهدي عضو لجنة (6+6)، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح غادر مكان التوقيع على إعلان بوزنيقة الخاص بقوانين الانتخابات بعد خلافات حول بعض التعديلات.

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وقال الشويهدي إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري اشترط أيضا أن تكون الانتخابات الرئاسية على جولتين، أيا كانت نتيجة الجولة الأولى.

وتشكلت لجنة (6+6) من ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في كانون الأول 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر قولها إن خلافا حول شرط التنازل عن الجنسية الثانية تسبب في تأجيل إعلان بوزنيقة الخاص بالقوانين الانتخابية.

وذكرت أن صالح ووفد مجلس النواب طالبوا بأن يكون شرط التنازل عن الجنسية الثانية ضمن شروط الفوز بالرئاسة وليس الترشح لها.
وقال تلفزيون (ليبيا الأحرار) إن لجنة 6+6 كانت قد اتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية في الجولة الأولى بتقديم ما يفيد بالتنازل عنها في الجولة الثانية قبل وصول عقيلة صالح للمغرب.

وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت مصادر بأن لجنة (6+6) توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والرئاسية في يناير 2024، وتشكيل حكومة مصغرة لتنظيم الانتخابات، بحسب وسائل إعلام محلية.
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