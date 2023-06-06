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عربي-دولي

كبير الجمهوريين بالشيوخ الأميركي: إدارة بايدن تأخرت في التعاون مع السعودية

Lebanon 24
06-06-2023 | 23:22
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دعا جيم ريتش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تعزيز العلاقات مع السعودية باعتبارها "شريكا مهما" اقتصاديا وأمنيا لواشنطن.

وقال ريتش على تويتر: "على مدى 80 عاما، كانت المملكة العربية السعودية شريكا مهما في دعم المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة".
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وأضاف: "لقد تأخرت إدارة بايدن في تعزيز التعاون مع المملكة".
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