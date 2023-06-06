بعد انهيار سد كاخوفكا.. هذا ما طالبت به الوكالة الذرية حول محطة زابوريجيا

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في تطور جديد بشأن سد سد كاخوفكا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لديها ما يكفي من المياه لتبريد مفاعلاتها "لعدة أشهر" من بحيرة مياه تقع فوق خزان سد قريب حدث به تصدع، ودعت إلى الحفاظ على تلك البحيرة.وتصدع سد كاخوفكا، وهو سد رئيسي يعود لفترة الاتحاد السوفيتي ويقع بالقرب من المحطة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا، وتسبب ذلك التصدع في فيضان المياه بالمنطقة التي تدور بها الحرب فيما وصفته كل من أوكرانيا وروسيا بأنه هجوم متعمد شنته قوات الدولة الأخرى.وكان خزان السد يوفر المياه المستخدمة في عملية التبريد الضرورية للمفاعلات الستة بأكبر محطة نووية في أوروبا بالإضافة إلى مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل والتي تعين استخدامها أكثر من مرة عند انقطاع الكهرباء من المصادر الخارجية.وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في بيان صدر تعقيبا على تصدع سد كاخوفكا: "يوجد عدد من المصادر البديلة للمياه، وأحد هذه المصادر الرئيسية هو بحيرة مياه تبريد كبيرة بالقرب من موقع (المحطة) وبحسب تصميمها فهي تقع في منطقة مرتفعة عن الخزان".وأضاف غروسي أن من المنتظر أن توفر البحيرة المياه الكافية للتبريد "لبضعة أشهر"، موضحا أن الوكالة ستؤكد ذلك الأمر "قريبا جدا".وفي بيان آخر صدر في وقت لاحق، ذكرت الوكالة أن البحيرة ممتلئة وبها مياه كافية "لعدة أشهر" نظرا لأن المفاعلات الستة بالمحطة النووية متوقفة عن العمل حاليا.وقال غروسي: "لذلك من الضروري أن تظل بحيرة التبريد سليمة. يتعين ألا يحدث أي شيء من شأنه أن يضر بسلامتها. أدعو جميع الأطراف للتأكد من عدم فعل ما يضر بذلك".وأضاف أن زيارته المقررة بالفعل إلى محطة زابوريجيا النووية الأسبوع القادم أصبحت الآن ضرورية وستمضي قدما.وكانت القوات الروسية قد استولت على المحطة بعد وقت قصير من هجومها على أوكرانيا في 24 شباط 2022.زيلينسكي يهاتف غروسي حول مخاطر انهيار السدإلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غروسي، أطلعه خلاله على "العواقب واسعة النطاق" لتدمير سد كاخوفكا.وأضاف زيلينسكي: "بحثنا سبل تقليل المخاطر على أمن محطة زبوريجيا للطاقة النووية".وقال الرئيس الأوكراني إنه جرى أيضا الاتفاق على زيارة غروسي إلى أوكرانيا.(العربية)