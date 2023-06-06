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عربي-دولي
مؤشرات الهجوم الأوكراني المضاد على روسيا تتظهر.. ورصد لتحركات الجيش في الشرق
Lebanon 24
06-06-2023
|
23:44
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صرح مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الإخبارية، بأن المسؤولين الأميركيين والغربيين يرون علامات على بدء الهجوم الأوكراني المضاد الذي طال انتظاره ضد روسيا.
وأضاف المسؤول بالحلف أن المسؤولين الأميركيين والغربيين لاحظوا "زيادة كبيرة في القتال" في شرق أوكرانيا خلال الساعات الـ 48 الماضية، حيث تبحث القوات الأوكرانية عن نقاط ضعف في الخطوط الدفاعية الروسية.
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وقال المسؤول في حلف الناتو ومسؤول كبير في مخابرات عسكرية أوروبية للشبكة الإخبارية الأميركية إن الهجمات الأولية جارية منذ أسبوعين على الأقل، إلا أن القوات الأوكرانية بدأت في الأيام الماضية في اختبار صلابة المواقع الروسية بضربات مدفعية وهجمات برية لكشف مواطن الضعف التي يمكن اختراقها.
وذكر المسؤولون أن تدمير سد كاخوفكا الضخم في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا، والذي تسبب في موجة من عمليات الإجلاء اليوم الثلاثاء، قد يعقد بعض خطط أوكرانيا.
وأفاد مسؤولان إن تدمير السد قد يصعب الآن على القوات الأوكرانية عبور نهر دنيبرو ومهاجمة المواقع الروسية هناك.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستهداف سد كاخوفكا، حيث قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، إن تدمير روسيا للسد يمثل على الأرجح "أكبر كارثة تكنولوجية في أوروبا منذ عقود".
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