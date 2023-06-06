Advertisement

عربي-دولي

مؤشرات الهجوم الأوكراني المضاد على روسيا تتظهر.. ورصد لتحركات الجيش في الشرق

Lebanon 24
06-06-2023 | 23:44
A-
A+
Doc-P-1074997-638217182542409649.jpeg
Doc-P-1074997-638217182542409649.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الإخبارية، بأن المسؤولين الأميركيين والغربيين يرون علامات على بدء الهجوم الأوكراني المضاد الذي طال انتظاره ضد روسيا.

وأضاف المسؤول بالحلف أن المسؤولين الأميركيين والغربيين لاحظوا "زيادة كبيرة في القتال" في شرق أوكرانيا خلال الساعات الـ 48 الماضية، حيث تبحث القوات الأوكرانية عن نقاط ضعف في الخطوط الدفاعية الروسية.
Advertisement

وقال المسؤول في حلف الناتو ومسؤول كبير في مخابرات عسكرية أوروبية للشبكة الإخبارية الأميركية إن الهجمات الأولية جارية منذ أسبوعين على الأقل، إلا أن القوات الأوكرانية بدأت في الأيام الماضية في اختبار صلابة المواقع الروسية بضربات مدفعية وهجمات برية لكشف مواطن الضعف التي يمكن اختراقها.
وذكر المسؤولون أن تدمير سد كاخوفكا الضخم في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا، والذي تسبب في موجة من عمليات الإجلاء اليوم الثلاثاء، قد يعقد بعض خطط أوكرانيا.

وأفاد مسؤولان إن تدمير السد قد يصعب الآن على القوات الأوكرانية عبور نهر دنيبرو ومهاجمة المواقع الروسية هناك.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستهداف سد كاخوفكا، حيث قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، إن تدمير روسيا للسد يمثل على الأرجح "أكبر كارثة تكنولوجية في أوروبا منذ عقود".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-06-07
07:00 | 2023-06-07
06:30 | 2023-06-07
06:00 | 2023-06-07
05:45 | 2023-06-07
05:30 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website