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عربي-دولي

"كارثة" سد نوفا كاخوفكا.. تطور جديد بمنسوب المياه وإليكم أهميته الاستراتيجية

Lebanon 24
07-06-2023 | 01:00
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أكدت إدارة مدينة نوفا كاخوفكا، التي عينتها روسيا عبر تطبيق تيليغرام، أن منسوب المياه في المدينة بدأ يتراجع، صباح اليوم الأربعاء، في أعقاب دمار سد قريب.

وقالت إدارة المدينة الواقعة تحت سيطرة روسيا حاليا "منسوب المياه في الشوارع التي غمرتها المياه من قبل في نوفا كاخوفكا بدأ في الانحسار".
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وشهد سد نوفا كاخوفكا، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارا جزئيا، وسط تساؤلات وتكهنات عن احتمالية تأثير هذا التدمير على معادلات الحرب الأوكرانية عسكريا.

وفي وقت سابق، تدفق سيل من الماء عبر فجوة في سد على نهر دنيبرو الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية في جنوب أوكرانيا، أمس الثلاثاء، مما أدى لغرق مساحات واسعة من منطقة القتال وأجبر القرويين على الفرار.

وقبل حلول ظهيرة الثلاثاء، كان رصيف أحد روافد دنيبرو قد غمرته المياه بالفعل في مدينة خيرسون بالمنطقة التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.

اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
تبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات، بشأن الطرف الذي يقف وراء الحادث، في مشهد غابت عن معالمه حقيقة تعرض السد لتفجير واستهداف مباشر، أم أن الانهيار جاء نتيجة لعمليات القصف التي جاورت السد خلال فترة الحرب الأوكرانية.
    
ما الأهمية الاستراتيجية للسد؟
يقع السد على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه.
 
يبلغ ارتفاعه 30 مترا وطوله 3.2 كيلومتر، قد أنجز في عام 1956.
 
شكل السد خلفه بحيرة بحجم مماثل تقريبًا لبحيرة سولت ليك الكبرى في ولاية يوتا الأميركية، كما أنها تزود شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، بالمياه.    
 
يعتبر سد كاخوفكا نقطة الضعف الكبرى في خيرسون، فتدميره سيشكل كارثة حقيقية، كما أن نسف السد سيدمر نظام قنوات الري في معظم جنوب أوكرانيا، ومنها شبه جزيرة القرم (الخاضعة للروس) أيضا.(سكاي نيوز)



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