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عربي-دولي

متطلبات برنامج "ابتعاث الفضاء"... هذا ما كشفت عنه السعودية

Lebanon 24
07-06-2023 | 01:15
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كشفت السعودية عن متطلبات الالتحاق ببرنامج "الابتعاث إلى الفضاء" حيث سيكون التقديم إليه متاحا قريبا.

وسيستهدف البرنامج الابتعاثي في مرحلته الأولى "الطلبة الراغبين بدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصات علوم الفضاء".
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وحسب تغريدة لـ"برنامج خادم الحرمين للابتعاث"، فإن الخطوة تهدف لتمكين هؤلاء الطلبة وإعدادهم لتحقيق متطلبات الجامعات العالمية المتميزة في مجال علوم الفضاء.

وتشمل متطلبات الالتحاق بالبرنامج معدل الثانوية العامة، واختبار قدرات، واختبارا تحصيليا، بالإضافة إلى اختبار "الكفاءات اللغوية" والاختبارات المعيارية.

وتشمل تلك المتطلبات أيضا الجوائز الدولية التي حصل عليها المتقدم، والأبحاث العلمية المنشورة.

وفي نهاية مايو، هبطت كبسولة تابعة لشركة "سبايس إكس" حاملة أربعة رواد فضاء بينهم سعوديان، بعد قضاء 10 أيام في محطة الفضاء الدولية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأصبحت ريانة برناوي، وهي باحثة تعمل على سرطان الثدي، أول امرأة سعودية تتوجه إلى الفضاء، ورافقها رائد الفضاء، علي القرني.

وقالت "أكسيوم سبايس" في بيان إن الطاقم المؤلف من أربعة أفراد أجرى أكثر من 20 تجربة بحثية وعملوا كعناصر بحثية لفهم تأثيرات الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان بشكل أفضل وتطوير تقنيات قد تساعد في رحلات الفضاء البشرية في المستقبل.

وكانت السعودية أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء في الماضي، بينما شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان في مهمة أميركية في 1985. 

لكن الرحلة الفضائية الجديدة مثلت جزءًا من استراتيجية المملكة المحافظة لتحسين صورة البلاد.

وأنشأت المملكة هيئة الفضاء السعودية في 2018 وأطلقت العام الماضي برنامجا لإرسال رواد فضاء إلى الفضاء.(الحرة) 
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