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عربي-دولي

نتائج نهائية.. المعارضة في الكويت تفوز بأغلبية مقاعد البرلمان

Lebanon 24
07-06-2023 | 01:36
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تمكن المعارضون والقريبون من تحقيق فوز كبير في الانتخابات البرلمانية الكويتية، التي أجريت أمس الثلاثاء، وفق ما أشار مراسل سكاي نيوز عربية.

وحصدت المعارضة قرابة 80 بالمئة من الأصوات. كما خسرت المرأة مقعدا لتحتفظ بمقعد واحد فقط.
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وانطلقت صباح أمس الثلاثاء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي السابع عشر، للمرة الثانية خلال 9 أشهر.

وبلغ عدد الناخبين 793 ألفا و646، اختاروا 50 نائبا من 207 مرشحين بينهم 17 سيدة، في يوم تم فيه تعطيل العمل بالدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.

واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة متواصلة أجريت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وعقب انتهاء التصويت أعلنت النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وكانت الكويت قد حددت 6 حزيران الجاري موعدا لإجراء انتخابات نيابية جديدة تعرف باسم "أمة 2023"، وذلك بعد صدور مرسوم أميري في أيار الماضي، بحل البرلمان المنتخب عام 2020، عقب خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. (سكاي نيوز)


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