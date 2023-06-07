أول نشاط لولي العهد الأردني بعد زفافه.. من التقى؟ (صورة)

استقبل ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، بصفته نائبا للملك، وفدا من منظمة السياحة العالمية، وذلك في أول نشاط له عقب حفل زفافه الضخم الذي أقيم مطلع حزيران الجاري.



Advertisement

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع منظمة السياحة العالمية لمواصلة تطوير القطاع السياحي الأردني، عبر بناء قدرات العاملين بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، وتطوير الخبرات المحلية، وتنمية السياحة المستدامة.



وأكد ولي العهد خلال اللقاء، الذي عقد في بيت الأردن، أهمية تعزيز دور المملكة كعضو مؤسس في المنظمة. واجتمع الأمير الحسين بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليكاشفيلي، الذي يزور الأردن لترؤس الاجتماع السنوي الـ49 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع منظمة السياحة العالمية لمواصلة تطوير القطاع السياحي الأردني، عبر بناء قدرات العاملين بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، وتطوير الخبرات المحلية، وتنمية السياحة المستدامة.وأكد ولي العهد خلال اللقاء، الذي عقد في بيت الأردن، أهمية تعزيز دور المملكة كعضو مؤسس في المنظمة.

وحضر اللقاء وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، بسمة بنت عبدالعزيز الميمان.



تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع السنوي الـ49 للمنظمة يبدأ أعماله بمنطقة البحر الميت اليوم الأربعاء.