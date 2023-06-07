Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: انتظر اتفاقات نهائية بشأن طائرات F-16

Lebanon 24
07-06-2023 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1075036-638217267940639023.jpg
Doc-P-1075036-638217267940639023.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تلقى عرضاً "جاداً وقوياً" من قادة دول على استعداد لتزويد كييف بمقاتلات من طراز "F-16" وإنه ينتظر وضع اللمسات النهائية على اتفاقات مع حلفاء رئيسيين.

وبحسب بيان على موقعه الإلكتروني، أضاف زيلينسكي "شركاؤنا يعرفون عدد الطائرات التي نحتاجها. يوجد بالفعل تفاهم بشأن العدد مع بعض شركائنا الأوروبيين... إنه عرض جاد وقوي".
Advertisement

وقال زيلينسكي إن كييف تنتظر الآن اتفاقات نهائية مع حلفائها، بما في ذلك "اتفاق مشترك مع الولايات المتحدة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-06-07
07:00 | 2023-06-07
06:30 | 2023-06-07
06:00 | 2023-06-07
05:45 | 2023-06-07
05:30 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website