زيلينسكي: انتظر اتفاقات نهائية بشأن طائرات F-16

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تلقى عرضاً "جاداً وقوياً" من قادة دول على استعداد لتزويد كييف بمقاتلات من طراز "F-16" وإنه ينتظر وضع اللمسات النهائية على اتفاقات مع حلفاء رئيسيين.وبحسب بيان على موقعه الإلكتروني، أضاف زيلينسكي "شركاؤنا يعرفون عدد الطائرات التي نحتاجها. يوجد بالفعل تفاهم بشأن العدد مع بعض شركائنا الأوروبيين... إنه عرض جاد وقوي".وقال زيلينسكي إن كييف تنتظر الآن اتفاقات نهائية مع حلفائها، بما في ذلك "اتفاق مشترك مع الولايات المتحدة".