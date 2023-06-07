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عربي-دولي

سقوط 4 عناصر من "داعش" في عملية أمنية شمال بغداد

Lebanon 24
07-06-2023 | 02:27
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أعلنت قيادة عمليات بغداد الأربعاء، سقوط 4 عناصر من تنظيم "داعش" في عملية أمنية بقضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان إن من وصفته بأنه "والي شمال بغداد"، كان ضمن العناصر التي أعلنت سقوطها.
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