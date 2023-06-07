سقوط 4 عناصر من "داعش" في عملية أمنية شمال بغداد

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أعلنت قيادة عمليات بغداد الأربعاء، سقوط 4 عناصر من تنظيم "داعش" في عملية أمنية بقضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية.وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان إن من وصفته بأنه "والي شمال بغداد"، كان ضمن العناصر التي أعلنت سقوطها.