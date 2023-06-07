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عربي-دولي

دماء تسيل خلال حفل توزيع "شهادات ثانوية".. هذا ما حصل في إحدى المدارس (فيديو)

Lebanon 24
07-06-2023 | 02:54
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في حادثة خطرة، قُتل شخصان وأصيب 5 آخرون بجروح، أمس الثلاثاء، في إطلاق نار خلال بحفل توزيع شهادات طلاب ثانوية في ولاية فرجينيا بشرق الولايات المتحدة، وفق ما أفادت الشرطة.

وأطلق المهاجم النار أمام مسرح في ريتشموند، عاصمة فرجينيا، حيث كان طلاب من مدرسة ثانوية محلية يشاركون في حفل التخرج التقليدي، على ما أعلن للصحفيين رئيس شرطة المدينة بالنيابة، ريك إدواردز.

وأضاف أن طالبًا في المدرسة يبلغ 18 عامًا ورجلًا يبلغ 36 عامًا قُتلا وجرح 5 آخرون، أحدهم في حالة حرجة.
 
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واوضح أن المشتبه به، وهو شاب يبلغ 19 عامًا، لاذ بالفرار لكن تم توقيفه بعد فترة وجيزة وستوجه إليه تهمة القتل.
ولم يحدد مسؤول الشرطة دوافع مطلق النار، لكنه اشار إلى أن المشتبه به يعرف على الأقل أحد الضحايا، وتم العثور على عدة مسدسات في المكان.

وفي الولايات المتحدة يتخطى عدد قطع الأسلحة النارية عدد السكان.

كما أن البلاد تسجّل أعلى معدّل للوفيات المرتبطة بالأسلحة بين الدول المتطورة: 49 ألفا في العام 2021 مقابل 45 ألفا في العام السابق.(سكاي نيوز)




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