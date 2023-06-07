دماء تسيل خلال حفل توزيع "شهادات ثانوية".. هذا ما حصل في إحدى المدارس (فيديو)

في حادثة خطرة، قُتل شخصان وأصيب 5 آخرون بجروح، أمس الثلاثاء، في إطلاق نار خلال بحفل توزيع شهادات طلاب ثانوية في ولاية فرجينيا بشرق الولايات المتحدة، وفق ما أفادت الشرطة.



وأطلق المهاجم النار أمام مسرح في ريتشموند، عاصمة فرجينيا، حيث كان طلاب من مدرسة ثانوية محلية يشاركون في حفل التخرج التقليدي، على ما أعلن للصحفيين رئيس شرطة المدينة بالنيابة، ريك إدواردز.



وأضاف أن طالبًا في المدرسة يبلغ 18 عامًا ورجلًا يبلغ 36 عامًا قُتلا وجرح 5 آخرون، أحدهم في حالة حرجة.

A man armed with four handguns killed two people and wounded five others when he fired into a crowd outside a high school graduation ceremony in Richmond, Virginia, police said. Eyewitness footage showed the immediate aftermath of the incident https://t.co/oDDn6Tnaej pic.twitter.com/bVCkK8df9h — Reuters (@Reuters) June 7, 2023 Advertisement

واوضح أن المشتبه به، وهو شاب يبلغ 19 عامًا، لاذ بالفرار لكن تم توقيفه بعد فترة وجيزة وستوجه إليه تهمة القتل.

ولم يحدد مسؤول الشرطة دوافع مطلق النار، لكنه اشار إلى أن المشتبه به يعرف على الأقل أحد الضحايا، وتم العثور على عدة مسدسات في المكان.



وفي الولايات المتحدة يتخطى عدد قطع الأسلحة النارية عدد السكان.



كما أن البلاد تسجّل أعلى معدّل للوفيات المرتبطة بالأسلحة بين الدول المتطورة: 49 ألفا في العام 2021 مقابل 45 ألفا في العام السابق.(سكاي نيوز)









