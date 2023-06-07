القصف الروسي على خيرسون يتواصل.. واستمرار عمليات إجلاء السكان بعد انهيار السد

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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بمزيد من التصعيد.وفي آخر التطورات الميدانية، قال حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت المنطقة عدة مرات خلال اليوم المنصرم مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخر.وقال الحاكم أولكسندر بروكودين عبر تطبيق "تليغرام" إن القصف شمل مدينة خيرسون، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.يأتي ذلك فيما قالت إدارة مدينة نوفا كاخوفكا، التي عينتها روسيا عبر تطبيق "تليغرام" إن منسوب المياه في المدينة بدأ يتراجع صباح اليوم الأربعاء في أعقاب دمار السد. وقالت إدارة المدينة الواقعة تحت سيطرة روسيا حاليا: "منسوب المياه في الشوارع التي غمرتها المياه من قبل في نوفا كاخوفكا بدأ في الانحسار".وتزامنا، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا المعين من جانب موسكو القول إن 7 أشخاص على الأقل فُقدوا بعدما غمرت مياه من سد نوفا كاخوفكا الذي تعرض للتدمير مناطق مجاورة.هذا وتتواصل عمليات الإجلاء المكثفة للسكان في جنوب أوكرانيا الأربعاء بعد تدمير سد كاخوفكا جزئيا الذي تسبب بفيضانات غمرت عددا من البلدات الصغيرة على طول نهر دنيبر، بينما استمر تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بتفجيره.وقال أوليكسي كوليبا، نائب رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية، إن "الوضع الصعب يحدث في منطقة كورابيلني بمدينة خيرسون". وأوضح أن "مستوى المياه ارتفع حتى الآن بمقدار 3,5 أمتار، والمياه غمرت أكثر من ألف منزل" في هذه المدينة التي استعادها الأوكرانيون من الروس في تشرين الثاني 2022.وأضاف أن عمليات إجلاء سكان المنطقة ستستمر الأربعاء وفي الأيام المقبلة بالحافلات والقطارات.اجتماع طارئ لمجلس الأمنوفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر أمس الثلاثاء، وصف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث تدمير السد بأنه كارثة "لا يمكن تقييم حجمها الكامل إلا في الأيام المقبلة" لكن عواقبها ستكون "خطيرة وبعيدة المدى" على جانبي خط الجبهة.وقال غريفيث إن "الأضرار الناجمة عن تدمير السد تعني أن الحياة ستصبح أقسى بشكل لا يحتمل للذين يعانون أساسا من النزاع"، مؤكدا أن "عواقب العجز عن تقديم المساعدة لملايين المتضررين من الفيضانات في هذه المناطق قد تكون كارثية".وقبل الاجتماع الطارئ الذي عقد بطلب من اوكرانيا، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أن تدمير السد جزئيا هو "نتيجة مدمرة جديدة للغزو الروسي لأوكرانيا".وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا بـ "تفجير قنبلة" في السد. (العربية)