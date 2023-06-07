Advertisement

عربي-دولي

مأساة بمستشفيات السودان.. وفاة 6 أطفال رُضّع بسبب نقص الإمدادات

Lebanon 24
07-06-2023 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1075060-638217305153860601.jpg
Doc-P-1075060-638217305153860601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف وزير الصحة بولاية شرق دارفور الشفيع برار عن وفاة 6 أطفال حديثي الولادة بمستشفى "الضعين" نتيجة لضعف الإمدادات، جراء الحرب الدائرة منذ نحو الشهرين بالبلاد.

ونقلت وسائل الإعلام السودانية عن الشفيع برار قوله إن "نقصا في الإمدادات تسبب في وفاة 6 من الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الضعين".
Advertisement
وأشار إلى أن الولاية تُعاني من نقص في الأدوية ومحاليل ومعدات المعامل وبنك الدم، إضافة إلى مستهلكات غسيل الكلى والغازات الطبية، بجانب ندرة المستهلكات الطبية الأخرى مع عدم وجود عربة إسعاف عاملة للمستشفى.

ودخل إضراب أطباء مستشفى "الضعين" التعليمي بولاية شرق دارفور، أسبوعه الثالث، حيث أضرب العاملون عن العمل احتجاجًا على عدم صرف الأجور.

وتقول اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء إن 66% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات توقفت عن العمل، نتيجة لتعرضها للقصف والإخلاء القسري وضعف الإمدادات الطبية.
يأتي ذلك فيما قالت الناطقة الرسمية باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فلورانس مارشال إن "الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب وترصد الانتهاكات في السودان".

وقالت مارشال لـ"وكالة أنباء العالم العربي" إن "الأمم المتحدة لا تشارك بشكل مباشر في المفاوضات الجارية في جدة بين طرفي النزاع في السودان بقيادة السعودية والولايات المتحدة.

وقال بيان للبعثة إن مسؤولي حقوق الإنسان يوثقون حاليا "عشرات الحوادث، بما في ذلك القتل والاعتقالات وحالات الاختفاء المحتملة والهجمات على المستشفيات والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي ارتكبتها أطراف النزاع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-06-07
07:00 | 2023-06-07
06:30 | 2023-06-07
06:00 | 2023-06-07
05:45 | 2023-06-07
05:30 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website