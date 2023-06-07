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عربي-دولي
انقطاع الكهرباء عن مدينتين روسيتين إثر هجوم أوكراني
Lebanon 24
07-06-2023
|
03:32
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قال حاكم إقليم كورسك في روسيا إن الكهرباء انقطعت عن مدينتين في منطقة كورسك غرب البلاد وأصيب رجل الأربعاء، إثر إسقاط أوكرانيا متفجرات على محطة كهرباء فرعية قرب الحدود خلال الليل.
وأضاف رومان ستاروفويت: "أصيب أحد العمال بشظية لدى محاولته إعادة التيار الكهربائي. هو حالياً في مستشفى المنطقة المركزي ويوفر له الأطباء كل العلاج اللازم".
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