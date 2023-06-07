التحذيرات مستمرة: مياه الفيضان تتدفق على نوفا كاخوفكا.. وفقدان 7 أشخاص

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لليوم الثاني استعد سكان جنوب أوكرانيا، الأربعاء، من تدفق مياه الفيضان، حيث حذرت السلطات من استمرار تدفقها بعد تحطم سد عملاق على نهر دنيبرو.وتوقع مسؤولون ارتفاع منسوب المياه بشكل أكبر بعد الانهيار المفاجئ لسد كاخوفكا، أمس الثلاثاء، على بعد 70 كيلومترا إلى الشرق من مدينة خيرسون رغم تباطؤ تدفق المياه.واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد ومحطة الطاقة الكهرومائية المجاورة، التي تقع في منطقة تسيطر عليها موسكو منذ أكثر من عام، فيما ألقى المسؤولون الروس باللوم في انهيار السد على القصف الأوكراني للمنطقة المتنازع عليها حيث يفصل النهر بين الجانبين.وخاض السكان في المياه العميقة التي غمرت منازلهم، حيث أظهرت مقاطع مصورة غصت بها وسائل التواصل الاجتماعي قيام رجال الإنقاذ بإجلاء سكان القرى التي غمرتها المياه إلى مناطق آمنة، كما أظهر تسجيل آخر المياه تملأ شوارع مدينة نوفا كاخوفسكا، الخاضعة لسيطرة روسيا، على الجانب الشرقي من النهر.وفي المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية على الجانب الغربي، توقع أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون، في مقطع مصور أن ترتفع مستويات المياه لمتر إضافي خلال العشرين ساعة القادمة.فقد 7 على الأقلإلى ذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا المعين من جانب موسكو قوله إن 7 أشخاص على الأقل فُقدوا بعدما غمرت مياه من سد نوفا كاخوفكا الذي تعرض للتدمير مناطق مجاورة.وقال مسؤولون أوكرانيون إن حوالي 42 ألفا معرضون لخطر الفيضانات سواء في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية أو الأوكرانيةعلى طول نهر دنيبرو وحذر مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة من "عواقب وخيمة وبعيدة المدى".وأجلت السلطات أكثر من 900، أمس الثلاثاء، من المدينة التي تسيطر عليها روسيا ويقطنها حوالي 45 ألفا وتقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو. (سكاي نيوز)