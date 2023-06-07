Advertisement

عربي-دولي

مع 4 دول أخرى.. الجزائر تدخل عضوية مجلس الأمن

Lebanon 24
07-06-2023 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1075091-638217350491295661.png
Doc-P-1075091-638217350491295661.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، كلا من الجزائر وغويانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ في الأول من كانون الثاني 2024، بينما أخفقت بيلاروسيا المتحالفة مع روسيا في حربها على أوكرانيا في الحصول على مقعد.
Advertisement

وجرى انتخاب الجزائر وغويانا وسيراليون وكوريا الجنوبية بدون معارضة لعضوية المجلس المكون من 15 عضوا والمكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة المخولة باتخاذ قرارات ملزمة قانونا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة. ويضم المجلس 5 دول تتمتع بالعضوية الدائمة وحق النقض (الفيتو) هي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وضمانا للتمثيل الجغرافي، يتم تخصيص المقاعد غير الدائمة للمجموعات الإقليمية. وحتى لو انتُخب المرشحون بدون معارضة في مجموعتهم، يتعين عليهم نيل تأييد أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

وحصلت غويانا على 191 صوتا، وسيراليون 188، والجزائر 184 صوتا، وكوريا الجنوبية 180 صوتا، وحصلت سلوفينيا على 153 صوتا.(سكاي نيوز)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2023-06-07
11:23 | 2023-06-07
11:22 | 2023-06-07
11:00 | 2023-06-07
10:30 | 2023-06-07
10:21 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website