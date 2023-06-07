روسيا تشدد إجراءات الأمن خلال زيارة غروسي لمحطة زابوروجيا النووية

Advertisement

أعلنت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن روسيا ستتخذ إجراءات أمنية مشددة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك أثناء زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الأسبوع المقبل.ونقلت "تاس" عن رينات كارتشا، مستشار المدير العام لشركة الطاقة النووية الروسية "روس إنرجوأتوم"، المشغلة للمفاعل، قوله: "نتخذ دائماً إجراءات شاملة من جانبنا لضمان سلامة وأمن جميع أعضاء وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية".