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البابا فرانسيس يخضع لعملية جراحية ضرورية الأربعاء

Lebanon 24
07-06-2023 | 05:22
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أعلن الفاتيكان أن البابا فرانسيس سيعود إلى مستشفى جيميللي في روما لإجراء عملية جراحية بعد ظهر الأربعاء.

وذكر الفاتيكان في بيان أن الفريق الطبي للبابا قرر في الأيام الأخيرة أن الجراحة ضرورية، مضيفاً أنه يتوقع أن يبقى في المستشفى عدة أيام للتعافي.
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المصدر: الشرق
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